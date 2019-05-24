Молодежный ЧМ по хоккею в первом дивизионе пройдет в "Чижовка-Арене"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный (U-20) чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе пройдет 8-14 декабря 2019 года в "Чижовка-Арене". Об этом рассказал председатель Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Геннадий Савилов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Савилов отметил, что в борьбе за единственную путевку в топ-дивизион у белорусов очень сильные оппоненты, поэтому необходимо использовать все преимущества белорусской заявки. "Плюс к этому будет нелишним протестировать нашу готовность в организационном плане к проведению взрослого чемпионата мира-2021 в элите и, конечно же, популяризировать хоккей, привлекать на трибуны болельщиков. В идеале - с детьми. Молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе пройдет в "Чижовка-Арене", - сказал он.

Глава ФХБ выразил благодарность за поддержку в организации предстоящего турнира Министерству спорта и туризма Беларуси. По его словам, подготовка к подаче заявки началась в тот же день, когда в Фюссене (Германия) в декабре прошлого года белорусская "молодежка" оказалась второй и не вышла в топ-дивизион.

Как сообщалось, сегодня на конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе Беларусь получила право принять в этом году молодежный (U-20) чемпионат мира в первом дивизионе. Конкурентом Беларуси за право принять состязания была Австрия.-0-