6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Монрель" обыграл "Тампу" в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли. Судьба встречи была решена в овертайме - 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева льда из Монреаля повели в счете на 16-й минуте матча - отличился Джошуа Андерсон. Однако гости не стали сдаваться, сравняв счет в концовке второго периода. Автором гола стал Баркли Гудроу (38-я минута).

В третьем периоде "Канадиенс" вновь вышли вперед. Взятием ворот в дебютном для себя финале Кубка Стэнли отметился россиянин Александр Романов (49-я минута). Впрочем, через пять минут нападающий "Молний" Патрик Марун вновь сравнял счет.

В овертайме судьбу матча решила вторая шайба Джошуа Андерсона, который оформил голевой дубль.

Несмотря на поражение, "Тампа" ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующий матч между дружинами запланирован на 8 июля.-0-