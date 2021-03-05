Морозова и Данилина проиграли в 1/2 финала парного разряда теннисного турнира в Лионе

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и представительница Казахстана Анна Данилина не смогли пробиться в финал парного разряда турнира во французском Лионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в полуфинале белорусско-казахстанский дуэт уступил нидерландско-словацкому тандему Аранча Рус / Виктория Кужмова - 3:6, 3:6. Во втором полуфинале 6 марта канадка Эжени Бушар и сербка Ольга Данилович встретятся с чешско-японской парой Рената Ворачова / Макото Ниномия.
В первом раунде одиночного разряда этих соревнований белоруска Александра Саснович (96-й номер мирового рейтинга) победила Эжени Бушар (143), а затем проиграла француженке Кларе Бюрель (218). Еще одна белоруска Вера Лапко (280) уступила в 1/16 финала швейцарской теннисистке Виктории Голубич (130). В парном разряде Лапко и Саснович выбыли после четвертьфинального матча.
Сегодня вечером белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) в поединке за выход в финал одиночного разряда турнира в катарской Дохе встретится с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой (16).-0-