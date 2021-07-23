Морозова и Данилина вышли в финал теннисного турнира в Гдыне

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Лидия Морозова и казахстанская теннисистка Анна Данилина пробились в финал парного разряда турнира категории WTA-250 в польской Гдыне с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем полуфинале Морозова и Данилина обыграли в двух сетах чешско-японский тандем Рената Ворачова / Мию Като - 6:4, 7:6 (7:1). В финальном матче белорусско-казахстанская пара будет соперничать с польско-украинским дуэтом Катадина Питер / Катерина Бондаренко.
Белорусская пара Александра Саснович / Ольга Говорцова проиграла в четвертьфинале грузинскому тандему Екатерина Горгодзе / Оксана Калашникова - 6:7 (4:7), 2:6.
В одиночном разряде Ольга Говорцова завершила выступление после первого раунда, а Александра Саснович проиграла во втором круге соревнований.
Турнир в Гдыне финиширует 25 июля.-0-