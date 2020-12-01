Московский "Локомотив" примет "Зальцбург" в футбольной Лиге чемпионов

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня пройдут стартовые матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты московского "Локомотива" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе примут на своем поле гостей из австрийского "Зальцбурга". На старте турнира в группе А эти соперники сыграли вничью на поле австрийского клуба - 2:2, причем второй гол в ворота хозяев забил Виталий Лисакович. В другом сегодняшнем поединке действующий победитель чемпионской Лиги мюнхенская "Бавария" сыграет в испанской столице с мадридским "Атлетико". Баварцы уже обеспечили себе выход в 1/8 финала. Положение команд после четырех игровых дней: "Бавария" - 12 очков, "Атлетико" - 5, "Локомотив" - 3, "Зальцбург" - 1.

В квартете В чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет в Киеве с мадридским "Реалом" (начало в 20.55, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом туре футболисты "Шахтера" сенсационно обыграли "Реал" на его поле со счетом 3:2. Во втором матче сегодняшнего игрового дня в немецком Менхенгладбахе местная "Боруссия" примет итальянский "Интер" из Милана. Положение команд: "Боруссия" - 8, "Реал" - 7, "Шахтер" - 4, "Интер" - 2.

В группе С английский "Манчестер Сити", который досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф, сыграет на выезде с португальским "Порту". Аутсайдер этого квартета французский "Марсель" примет у себя греческий "Олимпиакос" из Пирея. Положение команд: "Манчестер Сити" - 12, "Порту" - 9, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0.

Лидер группы D английский "Ливерпуль" встретится на своей арене с нидерландским "Аяксом" из Амстердама. В итальянском Бергамо местная "Аталанта" примет датский "Мидтьюлланн" из Хернинга. Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Аякс" - 7, "Аталанта" - 7, "Мидтьюлланн" - 0.

В остальных группах ЛЧ встречи пятого тура пройдут 2 декабря:

Е - "Краснодар" (Россия) - "Ренн" (Франция), "Севилья" (Испания) - "Челси" (Лондон, Англия). Положение команд: "Челси" - 10, "Севилья" - 10, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1.

F - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Лацио" (Рим, Италия), "Брюгге" (Бельгия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия). Положение команд: "Боруссия" - 9, "Лацио" - 8, "Брюгге" - 4, "Зенит" - 1.

G - "Ювентус" (Турин, Италия) - "Динамо" (Киев, Украина), "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Барселона" (Испания). Положение команд: "Барселона" - 12, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Н - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Истанбул" (Турция) - "Лейпциг" (Германия). Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 9, "Пари Сен-Жермен" - 6, "Лейпциг" - 6, "Истанбул" - 3.

Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов возглавляет норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, забивший 6 мячей.-0-