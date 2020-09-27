Московский ЦСКА уступил "Локомотиву" в чемпионате России

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко уступили "Локомотиву" со счетом 0:1 в матче 9-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный гол в этом столичном дерби забил Федор Смолов, отличившийся на 45-й минуте игры. Белорусский форвард "Локомотива" Виталий Лисакович на поле не выходил.

Результаты других встреч: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Уфа" - 6:0, "Тамбов" - "Спартак" (Москва) - 0:2,

"Арсенал" (Тула) - "Ростов" - 2:3, "Ахмат" (Грозный) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:0, "Ротор" (Волгоград) - "Рубин" (Казань) - 1:3, "Сочи" - "Краснодар" - 1:1.

В заключительном матче 9-го тура футболисты "Химок" 28 сентября примут на своей арене московское "Динамо".

Турнирное положение: "Зенит" - 20 очков (9 матчей), "Спартак" - 20 (9), "Ростов" - 17 (9), ЦСКА - 16 (9), "Сочи" - 16 (9), "Локомотив" - 15 (9), "Краснодар" - 15 (9), "Рубин" - 14 (9), "Динамо" - 14 (8), "Ахмат" - 13 (9), "Урал" - 10 (9), "Арсенал" - 8 (9), "Тамбов" - 7 (9), "Уфа" - 5 (9), "Химки" - 3 (8), "Ротор" - 2 (9).

В споре бомбардиров российской премьер-лиги лидирует Кристиан Нобоа ("Сочи"), забивший 7 мячей.-0-