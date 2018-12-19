19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Такая информация была озвучена сегодня на заседании исполкома РФС, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Исполнять обязанности главы российского футбола до 22 февраля 2019 года будет руководитель российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

В этот день планируется провести внеочередную конференцию РФС, на которой будет избран новый президент союза.

Виталий Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016-м еще на четыре года.