Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу узнали соперников в золотой Евролиге-2020

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу узнали своих соперников в золотой Евролиге. Жеребьевка группового раунда турнира прошла в Люксембурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состязания начнутся в конце мая 2020 года с группового этапа. Финальные поединки пройдут в конце июня. Подопечные Виктора Бекши попали в группу В, где их соперниками станут волейболисты Нидерландов, Украины и Эстонии. Женская команда, которой руководит Денис Матвеев, выступит в группе А со сборными Болгарии, Венгрии и Франции.

В состязаниях золотой Евролиги среди мужчин и женщин примут участие по 12 команд, разбитых на три группы. Лучшие дружины из трех квартетов присоединятся в "Финале четырех" к сборным, которые обеспечили себе место в решающей стадии турнира по праву принимающей стороны. "Финал четырех" в состязании мужских сборных примет Бельгия. Решающие матчи женских команд пройдут в Болгарии.

Призовой фонд турнира - 305 тыс. евро, из которых 125 тыс. достанутся победителям. По две лучшие команды обеспечат себе участие в Кубке претендентов - переходном турнире за право участия в Лиге наций.

В минувшем сезоне мужская сборная Беларуси заняла в золотой Евролиге второе место и выиграла бронзу Кубка претендентов. Женская сборная под руководством Петра Хилько в розыгрыше золотой Евролиги - 2019 заняла третье место.-0-