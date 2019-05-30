Мужская команда "Минск" завоевала Кубок Беларуси по хоккею на траве

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда клуба "Минск" завоевала Кубок Беларуси по хоккею на траве по итогам однокругового турнира, который прошел в Барановичах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борьбу на заключительном этапе соревнования вели четыре команды, а основными претендентами на трофей являлись "Минск" и брестский "Строитель". Противостояние этих двух клубов получилось особенно упорным и завершилось вничью - 2:2. В серии буллитов точнее оказались столичные хоккеисты, которые кроме "Строителя" обыграли молодежную сборную Беларуси (4:3) и дублирующий состав "Минска" (15:0). Подопечные Сергея Дроздова защитили титул обладателей Кубка Беларуси, который в 2018 году минчане завоевали в Гомеле.

В женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве сегодня в Смолевичах (в 17.00) состоится третий финальный матч, в котором встретятся игроки местной "Виктории" и ХК "Минск". В прошедших двух встречах на поле столичного парка Горького дважды победу праздновали хозяева (3:1, 3:1). В случае победы минчанок они станут победителями турнира.

В противостоянии за бронзовые награды гродненский "Ритм" ведет в серии против барановичского "Текстильщика". Сегодня команды проведут третий матч (в 18.00) на поле команды из Брестской области.-0-