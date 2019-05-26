Мужская сборная Беларуси по волейболу победила Чехию первом туре Евролиги

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу победила Чехию со счетом 3:1 (19:25, 25:18, 25:20, 27:25) в первом туре золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом матча в "Чижовка-Арене" шансы на успех обеих команд расценивались поровну. Белорусская сборная, несмотря на отсутствие нескольких ведущих волейболистов, сумела перехватить инициативу. Команда Виктора Бекши чаще действовала в нападении первым темпом, в диагонали нашел свою игру Родион Мискевич, ставший самым результативным в составе белорусов - 21 очко. В концовке матча хозяева площадки остановили атаки чехов блоком и добились важной победы.

В группе С также состоялась игра в Тампере между сборной Финляндии и Украины, которая завершилась победой наших южных соседей - 3:1.

Во втором туре золотой Евролиги мужская сборная Беларуси сыграет 29 мая на "Чижовка-Арене" с Финляндией.-0-