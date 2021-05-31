Мужская сборная Беларуси выиграла Кубок Минска по баскетболу 3х3

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси стала обладателем Кубка Минска по баскетболу 3х3. Турнир на площадке столичной "Палова-арены" стал частью мероприятий в честь 100-летия белорусского баскетбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке за главный приз белорусская команда, за которую выступали Сергей Вабищевич, Андрей Рогозенко, Максим Лютыч и Тимофей Поролев, обыграла в упорном противостоянии одну из сильнейших российских дружин "Три звездочки" из Самары с результатом 21:17. Оба финалиста на пути к главному матчу не потерпели ни одного поражения. Сборная Беларуси, которую тренирует Дмитрий Колтунов, поочередно победила российский клуб "ЦОП-Нева" из Санкт-Петербурга - 16:15, молодежную сборную Беларуси (U-23) - 20:7, российский "Байкал" из Улан-Удэ - 20:15. В игре за третье итоговое место питерские баскетболисты переиграли байкальцев - 21:19.

Для национальной сборной Беларуси эти соревнования стали подготовкой к квалификационному этапу Кубка Европы. Еще одной проверкой сил будет турнир Moscow Open, который пройдет в российской столице 5-6 июня. Квалификация Кубка Европы пройдет 26-27 июня в румынской Констанце. На групповом этапе соперниками белорусов будут команды Латвии и Словакии.

В состязаниях женских команд Кубка Минска победили спортсменки из Санкт-Петербурга, обыгравшие в финале юниорскую сборную Беларуси (U-18) с результатом 14:12. Обладательницами бронзовых наград стали баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-23), которые в матче за третье место выиграли у российского клуба "Тулпар" из Казани со счетом 21:14.-0-