Мужская сборная БГПУ стала бронзовым призером студенческой футбольной лиги

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка стала бронзовым призером республиканской студенческой футбольной лиги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Соревнования финального этапа республиканской студенческой футбольной лиги среди мужских дружин прошли 27-28 октября на стадионе университета. "В борьбу за места на пьедестале вступили четыре лучшие студенческие команды из БГПУ, БНТУ, БГУФК и МГУП, - рассказали в пресс-службе. - Победителем стала сборная БГУФК, которая в упорной борьбе обыграла команду МГУП со счетом 3:2".

Фото БГПУ им. Максима Танка

Помимо бронзовых медалей сборная БГПУ получила и личную награду от организаторов соревнований: лучшим полузащитником турнира был признан Никита Макаров.-0-