Мужским спринтом в Чехии стартует девятый этап Кубка мира по биатлону

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чешском Нове-Место-на-Мораве сегодня начнется предпоследний, девятый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужской спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами примут участие пять представителей Беларуси: Антон Смольский (15-й стартовый номер), Сергей Бочарников (22), Максим Воробей (50), Дмитрий Лазовский (68) и Никита Лобастов (92). Лидер общего кубкового зачета норвежец Йоханнес Бё уйдет на дистанцию пятым, а всего в стартовый протокол внесены фамилии 105 стреляющих лыжников. В генеральной классификации Кубка планеты впереди норвежские спортсмены - Йоханнес Бё имеет 955 очков, на второй позиции Стурла Холм Легрейд, у которого 922 балла, третьим идет Тарьей Бё, набравший 763 очка. Лучший из белорусских биатлонистов Сергей Бочарников находится на 31-й позиции, имея 193 зачетных балла. В активе Антона Смольского 173 очка (33-е место), Роман Елетнов набрал 69 баллов (53), Максим Воробей имеет 56 очков (56), у Никиты Лобастова 20 баллов (70). В мужском зачете Кубка наций сборная Беларуси занимает 9-е место (5090 очков), впереди Норвегия (7616), второй идет Франция (6877), на третьем месте Германия (6573).

У женщин общий зачет возглавляет норвежка Тириль Экхофф (923 очка), на второй позиции ее соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн (843), третье место занимает шведка Анна Эберг (798). Из представительниц Беларуси выше всех находится Динара Алимбекова, у которой 561 очко и 8-е место. Анна Сола занимает 28-ю позицию (221), Елена Кручинкина на 30-й строке (210), Ирина Кривко занимает 48-е место (97). В женском Кубке наций команда Беларуси находится на 6-й позиции (6021), лидирует сборная Норвегии (6851), вторая позиция у Швеции (6796), на третьем месте Франция (6658).

Расписание остальных гонок девятого этапа Кубка мира:

12 марта

Женский спринт.

13 марта

Мужская гонка преследования на 12,5 км,

Женская гонка преследования на 10 км.

14 марта

Смешанная эстафета,

Одиночная смешанная эстафета.

Заключительный кубковый этап этого сезона намечено провести с 19 по 21 марта в шведском Эстерсунде.-0-