Мужской гандбольный чемпионат Беларуси завершен досрочно, золото у БГК

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Белорусской федерации гандбола решил досрочно завершить мужской чемпионат страны. Это связано с пандемией коронавируса и рекомендациями Европейской федерации гандбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, исходя из текущего положения команд в турнирной таблице, чемпионом Беларуси стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова. Серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу "Машека". Итоговое положение: БГК - 48 очков, СКА - 44, "Машека" - 23, БГУФК-СКА - 17, "Кронон" - 14, "Гомель" - 10.

Список лучших бомбардиров возглавил Максим Несвадьба ("Кронон"), забросивший 167 мячей.

Что касается женского чемпионата страны, то решено провести два поединка между лидерами - гандболистками "Гомеля" и БНТУ-БелАЗом - 13 и 17 мая. В случае, если первую встречу выиграют гомельчанки, то они станут чемпионками, и вторая игра проводиться не будет.

После первого этапа женского чемпионата положение команд таково: "Гомель" - 45 очков, БНТУ-БелАЗ - 43, "Городничанка" (Гродно) - 25, "Берестье" (Брест) - 15. В бомбардирской гонке лидирует Регина Кудрявцева (БНТУ-БелАЗ), на лицевом счету которой 171 гол.

Также принято решение перенести "Финалы четырех" розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона-2020/2021.-0-