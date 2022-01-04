Мужской спринт этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесен из-за отсутствия снега

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская спринтерская гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе перенесена с 6 на 7 января из-за плохих погодных условий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последние дни в Оберхофе идут дожди, температура воздуха в районе четырех градусов тепла и снега почти нет. Чтобы хоть как-то восстановить трассу, организаторы планируют использовать ранее накопленный снег. Кроме того, в связи коронавирусной ситуацией Международный союз биатлонистов (IBU) в январе решил ввести более строгие ковидные протоколы. Новые правила, в частности, включают ПЦР-тесты всех участников для доступа в так называемые изолированные "пузыри". Также ранее сообщалось, что этот этап Кубка мира пройдет без зрителей.

В составе сборной Беларуси к первому в наступившем году этапу у мужчин готовятся Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов и Никита Лобастов. Женская команда - Анна Сола, Динара Алимбекова, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина и Ирина Кручинкина. Старший тренер белорусской сборной Олег Рыженков отмечал, что на ближайших этапах Кубка мира может дебютировать молодая биатлонистка Алина Пильчук, однако в Оберхофе она соревноваться не будет.

Сейчас расписание 5-го кубкового этапа выглядит так: 7 января - мужской спринт, женский спринт; 8 января - смешанная эстафета, одиночный микст; 9 января - мужская гонка преследования, женская гонка преследования.-0-