На 50-м году умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Халвард Ханеволд

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Халвард Ханеволд скончался сегодня утром на 50-м году жизни. По данным норвежского издания Budstikka , он был найден мертвым у себя дома в Аскере.

У спортсмена осталась жена и двое детей. Подробности смерти не уточняются.

"Это грустный день для норвежского биатлона.Ханеволд оставался честью биатлонного сообщества", - сказал президент Норвежского биатлонного союза Арне Хортен, его слова цитирует ТАСС.

За свою карьеру норвежец выиграл три золота Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010), два серебра и бронзу Олимпиад, а также 17 медалей на чемпионатах мира (5 золотых - 8 серебряных - 4 бронзовых).

Ханеволд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После ухода из спорта работал экспертом на норвежском телевидении. В феврале 2019-го участвовал в "Гонке легенд биатлона" в Раубичах.-0-