На чемпионате Европы по мини-футболу известны все пары 1/4 финала

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительной группе С вслед за россиянами, которые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, в 1/4 финала пробилась сборная Словакии. Сегодня в последнем туре словаки обыграли хорватов со счетом 5:3 и заняли второе место. Россияне одержали третью викторию, разгромив поляков - 5:1. Итоговое положение: Россия - 9 очков, Словакия,- 4, Хорватия - 3, Польша - 1.

В предварительной группе D дебютанты финальной части ЧЕ грузины, первыми пробившиеся в четвертьфинал, крупно проиграли вице-чемпионам континента испанцам - 0:8. Команда Азербайджана победила сборную Боснии и Герцеговины с результатом 4:2. Итоговое положение: Испания - 7, Грузия - 6, Азербайджан - 4, Босния и Герцеговина - 0.

Ранее завершились соревнования еще в двух группах:

А - Португалия - 9 очков, Украина - 3, Нидерланды - 3, Сербия - 3.

В - Казахстан - 7, Финляндия - 4, Словения - 2, Италия - 2.

Таким образом, в четвертьфиналах сыграют:

31 января

Украина - Казахстан, Португалия - Финляндия;

1 февраля

Грузия - Россия, Испания - Словакия.

Полуфиналы состоятся 4 февраля, финальный поединок 12-го чемпионата Европы по мини-футболу и встреча за бронзу состоятся 6 февраля в Амстердаме.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще всех чемпионом Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Плитугалии.-0-