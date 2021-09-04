На чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту белорусская команда завоевала золото и два серебра

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Караганде на XVI Чемпионате мира среди мужчин и VII Чемпионате мира среди женщин прошли соревнования в дисциплине "Пожарная эстафета 4х100 метров", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая попытка женской сборной Беларуси сразу стала серебряной. Первое место заняла команда Российской Федерации.

Мужская сборная поднялась сразу на два призовых места. Первый эстафетный состав стал вторым, а второй состав – первым.

В последний раз "Пожарную эстафету 4х100 метров" сборная Беларуси выигрывала 13 лет назад – в 2008 году.

В воскресенье, 5 сентября, спортсмены выявят сильнейших в "Боевом развертывании". Также определятся победители и призеры в самой престижной номинации – общекомандном зачете.-0-