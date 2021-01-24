На ЧМ по гандболу определились первые участники 1/4 финала

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском гандбольном чемпионате мира в Египте определились первые участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1-й группе два пропуска в плей-офф досрочно обеспечили себе гандболисты сборных Испании и Венгрии. В предпоследнем туре второго этапа испанцы уверенно победили команду Уругвая со счетом 38:23, а венгры взяли верх над поляками - 30:26. Также вчера команда Германии выиграла у бразильцев - 31:24. Положение команд: Венгрия - 8 очков, Испания - 7, Польша - 4, Германия - 4, Бразилия - 1, Уругвай - 0.

В 2-й группе в 1/4 финала вышли действующие чемпионы планеты датчане, победившие японцев со счетом 34:27. Сборная Аргентины выиграла у команды Хорватии - 23:19, а гандболисты Катара обыграли соперников из Бахрейна с результатом 28:23. Положение команд: Дания - 8, Аргентина - 6, Хорватия - 5, Катар - 4, Япония - 1, Бахрейн - 0.

Сегодня вечером гандболисты сборной Беларуси завершат выступление на планетарном форуме встречей с командой Северной Черногории (начало в 17.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Во втором раунде подопечные Юрия Шевцова сначала разошлись миром со шведами (26:26), а затем потерпели крупное поражение от хозяев турнира египтян (26:35). Спортсмены Северной Македонии проиграли словенцам (21:31) и россиянам (20:32). Также сегодня в 4-й группе сборная Словении сыграет с египтянами, а российские гандболисты будут соперничать с командой Швеции. Положение перед заключительными играми: Швеция - 6 очков, Египет - 6, Россия - 5, Словения - 5, Беларусь - 2, Северная Македония - 0.

В 3-й группе сегодня пройдут три заключительных поединка: Алжир - Швейцария, Исландия - Норвегия, Португалия - Франция. Положение команд: Франция - 8, Норвегия - 6, Португалия - 6, Исландия - 2, Швейцария - 2, Алжир - 0.

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-