На гандбольном чемпионате мира определились полуфиналисты

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате мира по гандболу в Египте определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинальном поединке действующие чемпионы планеты гандболисты Дании только в серии послематчевых пенальти одолели хозяев турнира египтян - 39:38. В матче за выход в финал датчане встретятся с командой Испании, которая победила сборную Норвегии со счетом 31:26.

В другом полуфинале французские гандболисты, переигравшие в дополнительное время венгров (35:32), сыграют со сборной Швеции, уверенно победившей команду Катара (35:23).

Полуфинальные встречи 27-го мирового первенства пройдут 29 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.

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