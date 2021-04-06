На I Играх стран СНГ разыграют 193 комплекта медалей в 16 видах спорта

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники I Игр стран СНГ разыграют 193 комплекта медалей в 16 видах спорта. Игры пройдут с 4 по 11 сентября в Казани. Такая информация была озвучена на заседании рабочей группы по подготовке и проведению Игр сегодня в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана и Исполкома СНГ. Рабочая группа в целом одобрила уточненный проект регламента Игр, отметив, что Министерство спорта Российской Федерации и Министерство спорта Республики Татарстан работают над тем, чтобы полностью подготовить соревнования в установленные сроки. Было решено просить органы государственной власти в области физической культуры и спорта направить до 4 мая в Минспорт России предложения о кандидатурах руководителей спортивных делегаций на I Игры стран СНГ, обеспечить подачу заявок на участие в Играх.

Игры стран СНГ были учреждены решением Совета глав правительств Содружества в октябре 2019 года. Их проведение позволит повысить культурно-спортивный потенциал СНГ, получить эффективную площадку для развития многостороннего диалога. Планируется, что Игры будут проходить раз в два года поочередно в каждом из государств СНГ. При этом участие в них смогут принять команды как из стран Содружества, так и из других государств. Программу соревнований будет определять страна-организатор.

Планируется, что участие в I Играх стран СНГ в Казани примут около 3 тыс. спортсменов в возрасте до 23 лет. Будут задействованы 12 спортивных объектов. Логотипом I Игр стран СНГ стала Жар-птица, талисманом был выбран Барс.

Во время Игр планируется провести мероприятия деловой программы, касающиеся развития физической культуры и спорта, а также очередное заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств СНГ.-0-

Фото Исполкома СНГ