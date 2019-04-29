На II Европейских играх Гомельскую область представят 40 спортсменов

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На старты II Европейских игр, как планируется, выйдут 40 спортсменов из Гомеля и области, сообщил сегодня журналистам начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это вторая позиция по количеству представителей после Минска. Многие их них уже прошли отборочные, тестовые соревнования", - отметил Денис Езерский. От региона будут представители в гребле, боксе, велоспорте, легкой атлетике. В настоящее время совместно с областным телевидением готовятся специальные выпуски, которые знакомят с участниками II Европейских игр.

Денис Езерский призвал жителей региона поддержать спортсменов на важных стартах. Тех, кто не поедет в Минск, приглашают присоединиться к спортивному событию в фанзоне в Гомеле, которая с 21 июня начнет работу на площадке у Ледового дворца. Предполагаются прямые включения с мест событий, в перерывах праздничная атмосфера будет поддерживаться культурно-развлекательной программой. Развернутся торговые точки, детские площадки, тематические зоны.

II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня. В программе II Европейских игр соревнования по 15 видам спорта. Будет задействовано 12 спортивных объектов, включая национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арену", "Чижовка-Арену", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-