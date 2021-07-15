На церемонии открытия Игр ограничат число VIP-гостей

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число высокопоставленных гостей на церемонии открытия Игр XXXII Олимпиады в Токио, которая пройдет на 68-тысячном Национальном олимпийском стадионе 23 июля, ограничат, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Такое решение принято оргкомитетом Олимпиады. Планируется допустить менее 1 тыс. человек из VIP-персон. Такие меры связаны с профилактикой распространения коронавируса.

В Международном олимпийском комитете (МОК) уточнили информацию об участии в церемонии открытия атлетов. После длительных обсуждений, по последней информации, спортсмены все-таки примут участие в параде.

В день открытия Олимпиады в небе над Токио горожан и гостей города ожидает сюрприз от японской группы летчиков, которая выполнит фигуры высшего пилотажа и нарисует в небе над японской столицей олимпийские кольца.-0-