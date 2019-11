Надаль победил Циципаса на итоговом турнире АТР

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанец Рафаэль Надаль одержал вторую победу на итоговом турнире АТР в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем туре соревнований в группе Андре Агасси лидер мирового рейтинга одолел в трехсетовом поединке грека Стефаноса Циципаса - 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Фото ATP

ANOTHER DAY, ANOTHER COMEBACK. @RafaelNadal recovers from a set down to defeat @StefTsitsipas and stay alive in the #NittoATPFinals



: @TennisTV pic.twitter.com/RQGS5lu6gP