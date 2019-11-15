Надаль победил Циципаса на итоговом турнире АТР

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанец Рафаэль Надаль одержал вторую победу на итоговом турнире АТР в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем туре соревнований в группе Андре Агасси лидер мирового рейтинга одолел в трехсетовом поединке грека Стефаноса Циципаса - 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

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В заключительном поединке группового этапа представитель Германии Александр Зверев встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Из квартета Бьорна Борга в полуфинал вышли швейцарец Роджер Федерер и австриец Доминик Тим. Серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини завершили выступление на этом турнире.

Полуфинальные матчи пройдут 16 ноября, а решающий поединок итогового турнира АТР-2019, призовой фонд которого составляет $9 млн, состоится 17 ноября.-0-