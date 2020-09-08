8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий "Динамо" Илья Усов оштрафован за удар головой в матче с "Салаватом Юлаевым", который состоялся в "Минск-Арене" 7 сентября и завершился поражением минчан 3:4. Такая информация размещена на сайте КХЛ, сообщает БЕЛТА.

Инцидент, после которого белорусский форвард был удален, случился в третьем периоде.

"Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча "Динамо-Минск" - "Салават Юлаев" после обращения комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата и оставил в силе наказание, наложенное на нападающего Илью Усова по п.1.14. (удар головой) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнул его денежному штрафу", - говорится в сообщении.

19-летний форвард перед началом сезона подписал с "зубрами" полноценный контракт. В полуфинале Кубка Салея Илья Усов отметился заброшенной шайбой в ворота "Гомеля". В нынешнем чемпионате КХЛ он отдал одну голевую передачу в двух матчах.

Следующий матч чемпионата КХЛ "Динамо" проведет на льду "Минск-Арены" 9 сентября. Соперником команды Крэйга Вудкрофта станет казанский "Ак Барс". Встреча начнется в 19.30 по минскому времени. -0-