Национальная сборная по таэквондо прошла функциональное тестирование

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная по таэквондо, завершающая работу на сборах в РЦОП "Стайки", прошла функциональное тестирование под руководством комплексной научной группы из Республиканского научно-практического центра спорта и лаборатории спортивной биомеханики БНТУ. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный тренер команды Денис Шкалов.

"Команда завершает в РЦОП "Стайки" установочный сбор, во время которого таэквондисты прошли функциональное тестирование под руководством специалистов РНПЦ спорта и лаборатории спортивной биомеханики БНТУ. Перед атлетами стояла задача наработать объемы специальной физической подготовки, с чем они успешно справились. Благодаря проведенной работе мы теперь понимаем, в каком направлении двигаться дальше, чтобы улучшить показатели спортсменов. Оцениваю опыт нашего сотрудничества как позитивный. В большом спорте, как известно, мелочей не бывает", - отметил он.

Говоря о возобновлении спортивных состязаний, специалист отметил, что соревнования представителей ближайшего резерва сборной состоятся осенью нынешнего года, но многое будет зависеть от решений руководства Всемирной федерации таэквондо (World taekwondo), санкция которого важна для начала работы в данном направлении.-0-