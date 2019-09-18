Назван состав сборной Беларуси по легкой атлетике на ЧМ в Катаре

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси во главе с Юрием Моисевичем определился с выездным составом на мировой форум по легкой атлетике, который с 27 сентября по 6 октября будет принимать Доха (Катар), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

В список вошли 28 спортсменов, среди которых - лидеры сборной: Татьяна Холодович (метание копья), Максим Недосеков (прыжки в высоту), Ирина Жук (прыжок с шестом), Эльвира Герман (100 м с барьерами) и Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину).

Как отметили в пресс-службе НОК, в команду не попала рекордсменка Беларуси на 100 м с барьерами Алина Талай, которая ранее объявила, что пропустит главный старт сезона в Дохе из-за травмы.

На чемпионате мира 2017 года в Лондоне белорусские легкоатлеты остались без медалей, а в 2015-м в Пекине завоевали золотую и бронзовую награды.-0-