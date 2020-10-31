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31 октября 2020, 16:41

Назван состав сборной Беларуси по мини-футболу на игры с Молдовой

Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по мини-футболу назвал кандидатов на участие в двух домашних товарищеских матчах с командой Молдовы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской дружины Александр Савинцев пригласил на учебно-тренировочный сбор 18 футболистов:

вратари - Евгений Змысля, Алексей Лукша (оба - "Столица", Минск), Андрей Чурилин ("Витэн", Орша);

полевые игроки - Максим Батурин, Антон Гусаков, Артем Козел, Павел Раговик (все - "Витэн", Орша), Олег Горбенко, Владимир Жигалко, Илья Казак, Денис Колб, Сергей Лавор, Игорь Щербич (все - "Столица", Минск), Антон Матвеенко, Дмитрий Рябцев, Владислав Селюк, Евгений Чернейко (все - ВРЗ, Гомель), Павел Книга (БЧ, Гомель).

Команда соберется 4 ноября в Минске и будет тренироваться на спортивной базе в Ратомке. Матчи со сборной Молдовы состоятся 7 и 8 ноября.-0-

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