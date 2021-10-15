Назван состав женской сборной Беларуси на матч с футболистками Нидерландов

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб женской сборной Беларуси по футболу определил состав на матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года с командой Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К встрече с одним из главных фаворитов квалификационной группы С под началом Юрия Малеева будут готовиться 22 футболистки: вратари - Наталья Воскобович ("Звезда-2005", Пермь, Россия), Екатерина Миклашевич ("Локомотив", Москва, Россия); защитники - Анастасия Новикова, Виктория Казакевич, Анастасия Попова (все - "Динамо-БГУФК", Минск), Ксения Кубичная, Валерия Богдан, Анна Красикова (все - "Минск"), Юлия Слесарчик ("Зенит", Санкт-Петербург, Россия); полузащитники - Вита Николаенко, Татьяна Маркушевская, Анастасия Шлапакова, Анна Пилипенко, Анастасия Линник, Карина Ольховик (все - "Динамо-БГУФК", Минск), Анастасия Побегайло, Анна Сас (обе - "Минск"), Анастасия Шуппо ("Зенит", Санкт-Петербург, Россия), Татьяна Краснова ("Рязань-ВДВ", Россия), Анна Козюпа ("Сплит", Хорватия); нападающие - Виктория Валюк, Дарья Стежко (обе - "Динамо-БГУФК", Минск).

Тренировочный сбор белорусской дружины начнется 18 октября в Минске, а встреча с вице-чемпионками планеты футболистками Нидерландов состоится 26 октября на поле столичного стадиона "Динамо".

На старте отборочного турнира белоруски разгромили на своей арене киприоток со счетом 4:1. Нидерландская команда сначала у себя дома сыграла вничью с чешками - 1:1, а затем обыграла в гостях исландскую сборную с результатом 2:0. Кроме того, чешские футболистки на своем поле не оставили шансов на успех сборной Кипра - 8:0. Турнирное положение сейчас таково: Чехия - 4 очка (2 матча), Нидерланды - 4 (2), Беларусь - 3 (1), Исландия - 0 (1), Кипр - 0 (2).

Победители девяти европейских отборочных групп получат прямые пропуска в финальную стадию 9-го женского чемпионата мира. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют еще две путевки в Австралию и Новую Зеландию, которые летом 2023 года станут хозяевами планетарного форума, где впервые примут участие 32 команды.

В финале ЧМ-2019 во Франции сборная США завоевала свое четвертое золото, переиграв нидерландских футболисток с результатом 2:0. Обладательницами бронзовых наград стали шведки, победившие в матче за 3-е место англичанок со счетом 2:1.-0-