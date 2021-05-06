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06 мая 2021, 16:55

Названы вакцины от коронавируса для участников Олимпиады в Токио

Фото EPA - EFE
Фото EPA-EFE
Новости темы "Олимпиада в Токио"
Япония создаст бесполетную зону в Токио на время Олимпийских и Паралимпийских игр
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании Pfizer и BioNTech предоставят вакцину против COVID-19 участникам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Такая информация содержится на официальном сайте Международного олимпийского комитета, сообщает БЕЛТА.

Ведомство Томаса Баха подписало соответствующий меморандум с производителями вакцины от коронавируса в рамках планов по обеспечению безопасности Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Национальные олимпийские комитеты будут работать с местными органами власти для координации распределения партий вакцины в соответствии с принципами вакцинации каждой страны и местным законодательством.

"МОК и Международный паралимпийский комитет (IPC) работают с национальными олимпийскими и паралимпийскими комитетами, чтобы побудить и помочь своим спортсменам, официальным лицам и другим заинтересованным сторонам пройти вакцинацию в своих странах в соответствии с национальными руководящими принципами иммунизации, прежде чем они отправятся в Японию. Это делается не только для обеспечения безопасной среды во время Игр, но и из уважения к жителям Японии", - говорится в сообщении.

"Это пожертвование вакцины - еще один инструмент в нашем арсенале мер, который поможет сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио безопасными для всех участников, а также проявить солидарность с хозяевами Игр, - отметил глава МОК Томас Бах. - Мы просим спортсменов и членов олимпийских делегаций подать пример и принять вакцину, когда это возможно. Мы хотим поблагодарить Pfizer и BioNTech за это очень щедрое пожертвование для поддержки вакцинации спортсменов и участников Игр в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио".

Как отмечается, партии вакцины, поставляемые Pfizer и BioNTech, будут дополнять существующие квоты и запланированные поставки по всему миру. Ранее в марте Бах сообщал, что Олимпийский комитет Китая предложил предоставить вакцину от коронавируса участникам Олимпийских игр - 2020 в Токио и Олимпиады-2022 в Пекине.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.

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