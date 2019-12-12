Недосеков: проект "300 талантов для королевы" - возможность через игру приводить детей в спорт

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "300 талантов для королевы" важен тем, что дает возможность через игру приводить детей в спорт. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА на финальном этапе высказал известный белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков.

Спортсмен отметил, что данный проект - праздник для детей. "Проект "300 талантов для королевы" крайне важен, это первый соревновательный опыт у ребят и девчат, они испытывают невероятные эмоции, - сказал Максим Недосеков. - Детей нужно приводить в спорт через игру и праздничную атмосферу, все должно быть поступательно. Легкая атлетика интересна детям из-за обилия дисциплин, она развивает самые разнообразные качества".

Финальный этап проекта "300 талантов для королевы" проходит сегодня в легкоатлетическом манеже БГУФК, где определится лучшая команда. Участие в нем принимают 300 детей. В 2018 году победу одержали школьники из Гродно.

Проект "300 талантов для королевы" реализуется с 2015 года. Инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-

Проект "300 талантов для королевы" помогает вовлечь детей в занятие спортом - Ковальчук Финальный этап проекта "300 талантов для королевы" проходит сегодня в легкоатлетическом манеже БГУФК, где определится лучшая команда. Участие в нем принимают 300 детей