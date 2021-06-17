"Неман" и "Славия" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Немана" и мозырской "Славии" сыграли вничью 2:2 в поединке 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче в Гродно хозяева выигрывали 2:0, но не удержали победу, пропустив два мяча в концовке встречи. Оба гола в ворота мозырян забил Роман Грибовский, гости ответили точными ударами Глеба Жердева и Кирилла Павлючека.

В сегодняшнем столичном дерби "Минск" победил на поле стадиона "Трактор" футболистов "Энергетика-БГУ" - 2:1. Голевой дубль оформил аргентинский легионер "Минска" Майкл Лопес.

Еще две встречи этого тура состоятся завтра. Лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у "Слуцка". В Бресте местное "Динамо" встретится со "Сморгонью".

Центральный поединок 13-го тура состоится 19 июня: минское "Динамо" сыграет на своей арене с футболистами БАТЭ. Также в субботу "Витебск" примет у себя дома брестский "Рух", "Гомель" встретится на своем поле с "Ислочью", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" будет соперничать с речицким "Спутником".

Турнирное положение: "Шахтер" - 36 очков, БАТЭ - 29, "Рух" - 24, "Динамо" (Минск) - 23, "Гомель" - 21, "Минск" - 19, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 18, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 14, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Сморгонь" - 5, "Спутник" - 4.

Лидером среди бомбардиров является гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.-0-