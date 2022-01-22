Немец Бенедикт Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем гонки с массовым стартом на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для Бенедикта Долля, который на четырех огневых рубежах допустил лишь один промах, эта виктория стала дебютной в сезоне. Вторым финишную черту с отставанием в 31,3 сек. пересек представитель Норвегии Йоханнес Бё, на третьей позиции расположился его партнер по команде Стурла Холм Легрейд (+ 1 мин. 28,8 сек.). В пассиве обоих норвежцев по три штрафных круга.

В масс-старте принял участие только один белорусский биатлонист - Антон Смольский. К финишу наш спортсмен пришел 18-м, проиграв победителю 3 мин. 18 сек. (статистика по рубежам - 1+3+0+1).

Также сегодня в Антхольце пройдет женская эстафета, в которой Беларусь представят Динара Алимбекова, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина и Анна Сола. Начало гонки в 17.00.-0-