Немецкая скелетонистка Ханна Найзе выиграла олимпийское золото

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12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Последний комплект олимпийских наград сегодня разыграли участники соревнований по скелетону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях женщин чемпионкой Олимпиады стала немка Ханна Найзе с результатом 4 мин. 07,62 сек. Серебро у австралийской спортсменки Жаклин Нарракот (+0,62 сек.), бронзовую медаль завоевала нидерландская скелетонистка Кимберли Бос (+0,84 сек.).

Вчера у мужчин золото завоевал немецкий спортсмен Кристофер Гротхер, серебряную награду выиграл его соотечественник Аксель Юнг, бронза в активе китайца Яня Вэньгана.-0-