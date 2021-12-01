Немецкие теннисисты пробились в полуфинал Кубка Дэвиса

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Германии стали вторыми участниками полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном матче, проходившем в австрийском Инсбруке, немецкие теннисисты обыграли команду Великобритании с результатом 2:1. В полуфинале соперником команды Германии будет победитель последнего четвертьфинала, в котором завтра в Мадриде россияне встретятся со сборной Швеции.

Ранее первым полуфиналистом стала сборная Хорватии, одолевшая в Турине команду Италии со счетом 2:1. Оппонент хорватских теннисистов в игре за выход в финал определится сегодня в испанской столице после четвертьфинальной встречи между сборной Сербии во главе с первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем и казахстанской командой.

Полуфинальные матчи состоятся 3 и 4 декабря, а решающая игра 109-го по счету розыгрыша Кубка Дэвиса пройдет 5 декабря в Мадриде.

В финальном матче 2019 года сборная Испании победила команду Канады. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии COVID-19. Самая титулованная команда - сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса. У теннисистов Австралии 28 титулов, по 10 - у команд Великобритании и Франции. Из оставшихся участников нынешних соревнований этот турнир также выигрывали сборные Швеции (7 раз), Германии (3), Хорватии (2), России (2) и Сербии (1).

Теннисисты сборной Беларуси играют в этих соревнованиях с 1994 года, их высшее достижение - выход в полуфинал в 2004 году.-0-