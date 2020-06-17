Несколько международных турниров по самбо отменены в 2020 году из-за пандемии

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитеты нескольких международных турниров по самбо приняли решения об отмене соревнований в 2020 году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Такая информация размещена на официальном сайте Международной федерации самбо (FIAS), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году отменен чемпионат мира по пляжному самбо, проведение которого было запланировано на апрель в Ларнаке (Кипр). Не состоятся также турнир Гран-При Париж, запланированный на май, чемпионат Африки, который должен был пройти в июне в Каире (Египет). В список отмененных состязаний попал и мировой форум среди мастеров, намеченный на октябрь в Алмело (Нидерланды). Открытый Кубок Европы по самбо, запланированный на декабрь в Мадриде, также не состоится.

"В сложившейся из-за COVID-19 ситуации FIAS предоставила право национальным и континентальным федерациям самбо - организаторам турниров принимать решения об отмене или переносе соревнований самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах. Со своей стороны Международная федерация самбо твердо отстаивает позицию, что здоровье спортсменов является приоритетом нашей деятельности. Надеемся, что принятые меры безопасности помогут как можно быстрее справиться с новым вызовом, и уже в ближайшее время мы сможем вернуться в рабочий режим проведения спортивных мероприятий", - отметил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

По словам главного тренера сборной Беларуси по самбо Дмитрия Базылева, спортсмены национальной команды планируют начать соревновательный сезон в августе. Основные старты для спортсменов - чемпионаты мира и Европы. "Пока нам еще предстоит уточнить изменения в международном календаре с руководством FIAS. Нужно согласовать предстоящие старты. Пока национальная команда находится в отпуске", - сказал он.

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о временном признании самбо.-0-