НХЛ может приостановить сезон до получения вакцины для игроков

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) может рассмотреть возможность приостановки регулярного чемпионата до начала вакцинации от коронавируса всех игроков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

По информации источников газеты, ожидается, что вакцина будет доступна игрокам НХЛ в течение ближайших 4-6 недель. Вариант с приостановкой регулярного чемпионата может быть рассмотрен в том случае, если коронавирусная инфекция продолжит распространяться среди хоккеистов, из-за чего будут переноситься матчи. В таком случае возможен переход к расписанию из 40 игр в регулярном чемпионате (изначально планируется провести 56).

В нынешнем сезоне уже было перенесено много игр с участием разных команд. В настоящее время в списке отстраненных из-за коронавируса игроков находятся более 40 хоккеистов, среди них россияне Евгений Кузнецов, Илья Самсонов (оба - "Вашингтон"), Никита Гусев и Дмитрий Куликов (оба - "Нью-Джерси").-0-