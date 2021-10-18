18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист сборной Беларуси и челябинского "Трактора" Ник Бэйлен признан лучшим защитником 7-й недели чемпионата КХЛ. Такая информация содержится на официальном сайте КХЛ, сообщает БЕЛТА.

Такого признания игрок "медведей" добился второй раз в карьере. Вместе с "Трактором" в течение недели хоккеист белорусской сборной выиграл четыре поединка, набрав 4 (1+3) очка, показатель полезности игрока при этом составил "+4". Ник Бэйлен совершил пять силовых приемов, заблокировал два броска. Шайба, заброшенная в матче с "Адмиралом", стала победной для его команды.

Что касается остальных лауреатов, то лучшим вратарем третий раз в карьере признан Шимон Грубец ("Авангард"), одержавший с командой три победы в трех матчах недели. По воротам чеха было нанесено 96 бросков (32 в среднем за матч), из которых он отразил 94,79%.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Марат Хайруллин из "Нефтехимика". На его счету 8 (5+3) очков в трех матчах недели. Форвард добился показателя полезности "+6". В матчах с "Йокеритом" и "Северсталью" игрок команды из Татарстана оформил голевые дубли.

Лучшим новичком второй раз за карьеру был признан московский динамовец Дмитрий Рашевский, набравший 3 (3+0) очка в трех матчах недели. Среднее игровое время нападающего составило 15 минут и 24 секунды, на его счету также четыре силовых приема.-0-