Никита Циркун не попал в олимпийскую медальную гонку в классе RS:X

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Никита Циркун завершил выступление в олимпийских соревнованиях по парусному спорту, передает корреспондент БЕЛТА.
По итогам 12 предварительных гонок в классе RS:X (виндсерфинг) белорус занял 20-е место среди 25 участников соревнований. Борьбу за олимпийские награды 31 июля продолжат десять лучших спортсменов.
Для 24-летнего Никиты Циркуна токийская Олимпиада стала второй, в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро он занял 22-е итоговое место.
В олимпийской парусной регате в классе яхт "Лазер-Радиал" белоруска Татьяна Дроздовская занимает 19-е место после восьми проведенных гонок. Завтра состоятся две заключительные предварительные гонки, после которых определятся десять соискателей медалей. Финальная гонка состоится 1 августа.-0-