"Нью-Йорк Айлендерс" сократили отставание в финальной серии Восточной конференции НХЛ

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Нью-Йорк Айлендерс" победили "Тампу" во втором овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) и сократили отставание в финальной серии Восточной конференции НХЛ - 2:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на сей раз не изобиловала опасными моментами, команды предпочли действовать с оглядкой на оборону. В конце первого периода счет был все же открыт. Защитник Райан Пуллок вывел "островитян" вперед. "Тампа" не стала медлить с ответом, нанеся ответный удар по амбициям нью-йоркского клуба силами Виктора Хедмана, сравнявшего счет на четвертой минуте второго периода.

В дальнейшем команды вновь свели к минимуму риск оказаться в роли отыгрывающихся. Без заброшенных шайб прошли третий период и первый из овертаймов. Но во втором из дополнительных периодов счастье улыбнулось "Нью-Йорк Айлендерс". На 13-й минуте данного отрезка матча Джордан Эберле точным попаданием принес победу своей команде.

Одним из героев встречи стал российский вратарь "островитян" Семён Варламов, отразивший 36 бросков из 37. Для сравнения, его соотечественник Андрей Василевский, защищавший ворота "молний", отразил 22 броска из 24.

Следующая игра между претендентами на место в решающей стадии Кубка Стэнли от Восточной конференции НХЛ состоится в пятницу, 18 сентября. Напомним, что первым финалистом нынешнего чемпионата стал "Даллас", которому для победы над "Вегасом" хватило пять матчей.-0-