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20 мая 2021, 22:23

НОК Беларуси планирует наладить более тесное сотрудничество с коллегами из ОАЭ

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы по расширению двустороннего сотрудничества в различных направлениях олимпийского движения обсуждены в ходе встречи генерального секретаря НОК Беларуси Полины Головиной с руководством национального олимпийского комитета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Генеральный секретарь НОК, руководитель федерации мотоспорта ОАЭ Мохаммед бен Сулаем Ахмед в начале встречи затронул важные темы становления спортсмена.

"Невозможно стать олимпийским чемпионом сразу на следующий день. Чтобы достичь определенных вершин, необходимо трудиться, обучаться, уметь слушать и слышать. С каждым годом все сложнее и сложнее конкурировать в спорте высших достижений. Еще одним важным аспектом на пути к победе является контроль своих эмоций. Нужно всегда быть готовым ко всему!", - отметил в своем приветственном слове Мохаммед бен Сулаем Ахмед.

В свою очередь, Полина Головина поддержала своего коллегу из НОК ОАЭ и отметила важность не только становления спортсмена во время активных выступлений в спорте, но и самореализации атлетов после завершения профессиональной карьеры.

"В конце апреля текущего года мы впервые провели Национальный форум атлетов, который был направлен, в первую очередь, на социализацию спортсменов по окончании их деятельности в спорте высших достижений. На мой взгляд, очень важно поддерживать наших атлетов, дать им возможность проявить себя и в других направлениях. К слову, мы приглашаем и спортсменов Объединенных Арабских Эмиратов принять участие в очередном форуме атлетов, который мы планируем провести в следующем году", - добавила Полина Головина.

Обе стороны были солидарны с тем, что сегодня необходима обязательная поддержка спортсменов на государственном уровне.

Основной темой в ходе визита стала, безусловно, подготовка к Играм в Токио в непростой эпидемиологической ситуации, возможность организации совместных учебно-тренировочных сборов и проектов по популяризации олимпийского движения. Так, на сегодняшний день 6 представителей ОАЭ завоевали лицензии для участия в главных стартах четырехлетия. Одновременно была затронута тема гендерного равенства.

Представителей НОК ОАЭ заинтересовал и опыт белорусской школы дзюдо (к слову, в Абу-Даби функционирует олимпийская школа по этому виду спорта). Также они выразили заинтересованность в развитии таких видов спорта, как стрельба стендовая и таэквондо. Белорусская сторона, в свою очередь, предложила организовать встречу визит в школу по дзюдо Абу-Даби олимпийского чемпиона Афин-2004 Игоря Макарова, который продолжает свою спортивную деятельность в качестве тренера и является основателем своих школ по данному виду спорту. Это станет одним из первых практических шагов в развитии международного сотрудничества двух организаций.

В завершение встречи Полина Головина пригласила делегацию НОК ОАЭ принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летнего юбилея олимпийского комитета Беларуси. Кроме этого, планируется закрепить дальнейшие направления по взаимодействию подписанием меморандума о сотрудничестве в текущем году.-0-

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