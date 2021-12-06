НОК утвердил состав сборной по хоккею на ЕЮОФ-2022

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Национального олимпийского комитета утвердил состав хоккейной сборной до 18 лет, которая отправится на турнир в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В состав команды вошли 20 игроков под руководством главного тренера Андрея Михалева. Соревнования по хоккею с шайбой в Вуокатти пройдут с 13 по 17 декабря, а основной ЕЮОФ по другим видам спорта запланирован на 20-25 марта 2022 года.

Помимо вопросов комплектования хоккейной дружины на мультиспортивный форум в Вуокатти обсуждены и другие вопросы подготовки к зимнему Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю. Кроме того, подведены итоги работы подчиненных организаций, заслушан доклад о развитии олимпийского движения во взаимодействии с Белорусской олимпийской академией. Рассмотрены кандидатуры на получение помощи по программе олимпийской солидарности и иные вопросы, касающиеся деятельности организации.-0-