Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону в Антхольце, Беларусь - 12-я

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда стала 12-й в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся норвежский квартет, преодолевший дистанцию за 1 час 2 мин. 27,7 сек. На второй позиции разместились итальянцы (отставание 15,6 сек.). Замкнули тройку лидеров чешские биатлонисты (отставание 30,8 сек.).

Here are your medallists in the #antholz2020 mixed relay! Well done to Norway @NSSF_Biathlon, Italy @Fisiofficial and the Czech Republic! Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/ifJg4TPqo1