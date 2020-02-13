Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону в Антхольце, Беларусь - 12-я

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда стала 12-й в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся норвежский квартет, преодолевший дистанцию за 1 час 2 мин. 27,7 сек. На второй позиции разместились итальянцы (отставание 15,6 сек.). Замкнули тройку лидеров чешские биатлонисты (отставание 30,8 сек.).

Here are your medallists in the #antholz2020 mixed relay! Well done to Norway @NSSF_Biathlon, Italy @Fisiofficial and the Czech Republic! Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/ifJg4TPqo1 — IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2020

Тарьей Бё

Белорусская команда в составе Ирины Кривко, Елены Кручинкиной, Сергея Бочарникова и Антона Смольского уступила норвежцам 2 мин. 24,1 сек., заняв 12-ю позицию в итоговом протоколе.

Антон Смольский

Продолжатся соревнования 14 февраля женским спринтом на 7,5 км.

Завершатся состязания 23 февраля. Всего на мировом форуме разыграют 12 комплектов наград.-0-

Фото Дениса Костюченко