Норвежец Александр Омодт Килде выиграл скоростной спуск в Кицбюэле

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Александр Омодт Килде стал победителем одного из самых престижных стартов в календаре горнолыжного Кубка мира - скоростного спуска в австрийском Кицбюэле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежец справился с легендарной трассой "Штрайф" за 1 мин. 55,92 сек. Это на 0,42 сек. быстрее времени 41-летнего ветерана из Франции Жоана Кларе, занявшего вторую позицию. Третий результат дня показал еще один француз Блез Гизенданнер (+0,63 сек.) и впервые поднялся на подиум этапа Кубка мира. Всего в состязаниях принял участие 51 горнолыжник.

Эта победа стала для Килде уже шестой в текущем сезоне и дебютной в карьере на "Штрайфе". Благодаря 100 очкам за первое место норвежец вернул себе красную майку лидера Малого зачета скоростного спуска. Общую таблицу Кубка мира с запасом в 335 баллов возглавляет швейцарец Марко Одерматт.

Еще один старт в данной дисциплине состоится в Кицбюэле в воскресенье. На завтра у горнолыжников запланированы соревнования в слаломе.-0-