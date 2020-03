Норвежец Йоханнес Бё стал первым в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира, который прошел в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прошлогодний обладатель Большого хрустального глобуса преодолел 15-километровую дистанцию за 39 мин. 32,7 сек., допустив три промаха (1+1+1+0). Француз Эмильен Жаклен уступил Бё-младшему 15,1 сек., став вторым (0+0+0+0). Замкнул тройку сильнейших немец Арнд Пайффер (отставание 25 сек., 0+0+0+1).

Фото IBU

These are the final flowers to be awarded in #NMNM20! The top six are going to receive their rewards for a great race led by our winner JT Boe! Watch the men mass start again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/fW9rJzfDxm