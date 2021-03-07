Норвежец Йоханнес Клебо выиграл марафон на ЧМ по лыжным видам спорта

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку 50 км с массовым стартом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В драматичной борьбе на финише скандинав показал время 2 ч. 10 мин. 52,2 сек. Вторым финишировал его соотечественник Эмиль Иверсен, отставший от чемпиона мира на 0,7 сек. Третье место занял россиянин Александр Большунов, финишировавший через 1,4 сек. после Йоханнеса Клебо.

Интрига в марафонской гонке разрешилась за 2 км до финиша. Четверо норвежцев и россиянин оторвались от основной группы лыжников и разыграли чемпионство. Александр Большунов с Йоханнесом Клебо столкнулись недалеко от финиша и россиянин сломал палку. Деморализованного уроженца Брянской области обошел еще и Эмиль Иверсен.

После того как гонка завершилась, российская сторона подала протест, но жюри не увидело ничего криминального в действиях Йоханнеса Клебо.-0-