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06 марта 2021, 19:05

Норвежка Йохауг выиграла золото ЧМ по лыжным видам спорта в гонке на 30 км

Тереза Йохауг. Фото livesport.ru
Тереза Йохауг. Фото livesport.ru

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку классическим стилем с массовым стартом на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавская спортсменка показала на финише время 1 ч. 24 мин. 56,3 сек. Ее соотечественница Хайди Венг уступила чемпионке мира 2 мин. 34,2 сек. и заняла второе место. Третья позиция в итоговом протоколе осталась за шведкой Фридой Карлссон, финишировавшей спустя 2 мин. 34,8 сек. после чемпионки мира.

Стоит отметить, что данная победа стала для Терезы Йохауг 14-й на чемпионатах мира. Абсолютный рекорд в данном виде спорта принадлежит норвежке Марит Бьёрген, выигрывавшей планетарные форумы 18 раз. -0-

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