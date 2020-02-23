Норвежка Марте Ройзланд победила в масс-старте чемпионата мира по биатлону

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в итальянском Антхольце завершается чемпионат мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительницей женского масс-старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами стала норвежская биатлонистка Марте Ройзланд, которая показала результат 39 мин. 14,0 сек. (2). Серебро завоевала итальянка Доротея Вирер (+20,7 сек.; 3), бронзовая медаль у шведской биатлонистки Ханны Эберг (+26,1; 3).
Мировое первенство завершится сегодня мужским масс-стартом на 15 км с четырьмя заходами на стрельбище.
После финиша планетарного форума команды отправятся в Раубичи, где с 26 февраля по 1 марта пройдет чемпионат Европы по биатлону.-0-