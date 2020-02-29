Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Лахти

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежка преодолела соревновательную дистанцию за 23 мин. 53,3 сек. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон, уступившая лидеру зачета Кубка мира 3,4 сек. Замкнула тройку сильнейших финская спортсменка Криста Пармакоски. Ее итоговое время - 24 мин. 5,1 сек.

Белорусская лыжница Полина Сероносова финишировала с 34-м временем, придя к финишу медленнее норвежки на 2 мин. 29,8 сек.

Завершится этап Кубка мира в Лахти 1 марта мужской и женской эстафетными гонками.-0-