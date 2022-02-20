Норвежские спортсмены выиграли медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии уверенно выиграла медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. В активе сборной Беларуси два серебра, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В копилке спортсменов Норвегии 37 наград - 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых. На второй позиции команда Германии - 27 (12, 10, 5), третье место заняла сборная Китая - 15 (9, 4, 2). Российские олимпийцы завоевали 32 медали (6, 12, 14) и оказались на девятой позиции в медальном списке. Команда Беларуси с серебряными медалями биатлониста Антона Смольского и фристайлистки Анны Гуськовой оказалась на 24-м месте. Олимпийские награды Пекина завоевали представители 29 стран.
Всего сегодня было разыграно 5 комплектов наград:
Горнолыжный спорт. Микст. Параллельный слалом
1. Австрия
2. Германия
3. Норвегия
Керлинг. Женщины
1. Великобритания
2. Япония
3. Швеция
Бобслей. Мужчины. Четверки
1. Германия-1
2. Германия-2
3. Канада
Хоккей. Мужчины
1. Финляндия
2. Россия
3. Словакия
Лыжные гонки. Женщины. 30 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия)
2. Джесси Диггинс (США)
3. Кертту Нисканен (Финляндия).-0-