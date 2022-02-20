Норвежские спортсмены выиграли медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии уверенно выиграла медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. В активе сборной Беларуси два серебра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В копилке спортсменов Норвегии 37 наград - 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых. На второй позиции команда Германии - 27 (12, 10, 5), третье место заняла сборная Китая - 15 (9, 4, 2). Российские олимпийцы завоевали 32 медали (6, 12, 14) и оказались на девятой позиции в медальном списке. Команда Беларуси с серебряными медалями биатлониста Антона Смольского и фристайлистки Анны Гуськовой оказалась на 24-м месте. Олимпийские награды Пекина завоевали представители 29 стран.

Всего сегодня было разыграно 5 комплектов наград:

Горнолыжный спорт. Микст. Параллельный слалом

1. Австрия

2. Германия

3. Норвегия

Керлинг. Женщины

1. Великобритания

2. Япония

3. Швеция

Бобслей. Мужчины. Четверки

1. Германия-1

2. Германия-2

3. Канада

Хоккей. Мужчины

1. Финляндия

2. Россия

3. Словакия

Лыжные гонки. Женщины. 30 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Джесси Диггинс (США)

3. Кертту Нисканен (Финляндия).-0-